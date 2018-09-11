الأجهزة المنزلية الذكية هل تتعرض للقرصنة؟

تواصل – وكالات:

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن الأجهزة المنزلية الذكية يمكن أن تصبح عرضة للقرصنة وسرقة البيانات، لذا ينبغي معرفة الأجهزة المنزلية، التي يتعين أن تكون متصلة بشبكة الإنترنت والأجهزة، التي لا يتعين أن تكون متصلة.

وأوضح الخبراء الألمان أنه على سبيل المثال ليس من الضروري التحكم في أجهزة مثل الغسالات الذكية وأنظمة الإنذار والتدفئة عند التواجد خارج المنزل، حيث يكفي أن تكون هذه الأجهزة متصلة بالشبكة المنزلية.

وكبديل يمكن إعداد شبكة WLAN منفصلة دون الاتصال بشبكة الإنترنت المفتوحة لبعض الأجهزة.