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اليمن.. مقتل 100 مسلح حوثي وإصابة العشرات في الحديدة

اليمن.. مقتل 100 مسلح حوثي وإصابة العشرات في الحديدة
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تواصل – متابعات:

لقي أكثر من 100 مسلح حوثي مصرعهم وجرح العشرات خلال المعارك الأخيرة في البوابة الشرقية لمدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني أن الجيش الوطني سيطر على عدد من المواقع بينها مدرسة الجيل الجديد التي حولتها الميليشيا إلى مخزن للسلاح وورشة لصناعة الألغام والمتفجرات، إذ استعاد عددا من الأسلحة الثقيلة التي كانت مخفية بداخلها، وفقا لـ«عكاظ».

في الوقت ذاته، أكدت مصادر طبية وصول عشرات الجرحى إلى المستشفى العلفي، مبينة أن الميليشيا في حالة ً هلع ويبدو عليها الإحباط بارزا.

من جانب آخر، قال مصدر محلي إن قصفا عشوائياً حوثياً استهدف مزارع الأبقار في كيلو 10 شرق الحديدة وأسفر عن مقتل عاملين وإصابة آخرين ونفوق عدد من الأبقار.

في غضون ذلك، واصل الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي أمس تقدمه في محافظة حجة وسط محاولات التوسع إلى مديريات عبس وحرض ومستبأ، وتمكن من قتل عشرات الحوثيين وأسر خمسة آخرين.

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