والد الطالبة «صبابة القهوة» يطالب بلجنة عاجلة للتحقيق في إصابة ابنته

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تواصل – عسير:

طالب علي القحطاني ولي أمر الطالبة ريتاج، التي تدرس في ابتدائية بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حالة ابنته التي تعرضت لحروق سطحية في يدها خلال قيامها بصب القهوة لأمهات الطالبات المستجدات في المدرسة ذاتها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأبدى القحطاني أسفه من تفويض ابنته والطالبات الصغيرات بصب القهوة، وتجاهل مهمة التحصيل العلمي التي تركوا منازلهم وذهبوا إلى المدارس من أجلها، متسائلا: «هل هذا الإجراء نظامي من قبل قيادة المدرسة؟ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وكشف أنه تلقى اتصالاً من قبل المدرسة بما تعرضت له ابنته، وحضر على وجه السرعة ونقلها إلى مركز صحي على الفور، وصدر لها تقرير طبي يشير إلى أن مدة الشفاء تصل إلى شهر كامل.

وأشار القحطاني إلى أن ابنته رفضت الغياب عن المدرسة رغم ما تعرضت له من ضرر، وذلك نتيجة تفوقها الدراسي ومواظبته واجتهادها، مؤملاً أن لا يكون ما حدث سبباً في تراجع مستواها العلمي والمعرفي وانضباطها.

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