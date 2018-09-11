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تطوير عقار يقضي على الأنفلونزا خلال يوم واحد

تطوير عقار يقضي على الأنفلونزا خلال يوم واحد
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تواصل – وكالات:

طوَّر علماء عقاراً جديداً مضاداً للفيروسات، خصوصا لعلاج «الأنفلونزا» الحادة خلال يوم واحد فقط للبالغين والأطفال فوق سن 12 عاما، وصرح خبراء من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بحسب «سبوتنك»، بأن عقار «بالوكسافير ماربوكسيل» إضافة إلى تعامله السريع في القضاء على الفيروس، فإنه كذلك دون آثار جانبية.

وأكمل العلماء المراحل الأولى من التجارب السريرية، إذ تم اختبار العلاج على حالات «الأنفلونزا» الحادة، وكان أسرع بكثير من المتوسط، واختفت علامات المرض خلال يوم واحد.

ولفت الموقع إلى قول الشركة إن فاعلية جرعة واحدة من العقار يمكنها أن تقضي على المرض خلال يوم واحد، بينما لا يمكن تحقيق ذلك باستخدام عقارات أخرى في فترة مشابهة، وفقاً لإحصاءات العام الماضي.

وبحسب تقديرات العلماء، سيكون العقار الجديد متوفرا في الأسواق العالمية في نهاية العام الحالي.

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