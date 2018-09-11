عقب وفاة 3 أشخاص.. ما سبب استمرار «كورونا» وانتشاره؟

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عقب وفاة 3 أشخاص في مدينة بريدة الأسبوع الماضي، جراء إصابتهم بفيروس “كورونا” أكد الدكتور نزار باهبري مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية بجدة، أن الفيروس لا يزال موجوداً في المملكة، لكنه يظهر في مواسم تكاثر الفيروسات، وحينما يتهاون الأطباء والمرضى وأسرهم في إجراءات الوقاية.

وقال باهبري “علينا باستمرار تذكر وجود فيروس “كورونا”، وإمكانية انتشاره، وعلى الأطباء والمجتمع أخذ احتياطاتهم للحدّ منه”.

وعن أقسام الطوارئ، أكد أنها تمثل تحدياً كبيراً في مواجهة الفيروسات، كونها تكون في أغلب المستشفيات مليئة بالمرضى، فعلى الأطباء الحرص على ألا تتكدس غرفة الطوارئ، والإسراع بفرز المرضى عندما تنتابهم شكوكاً بوجود إصابة بـ “كورونا”.

وأشار باهبري إلى أن الإبل ما تزال المصدر الأول لانتشار فيروس “كورونا”، وعلى مربي الجمال الاهتمام بها عندما يرون فيها أعراض الإنفلونزا، كي يقللوا من إمكان انتشار الفيروس فيما حولهم.