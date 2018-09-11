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برنامج مبتكر يُنبهك أن صديقك أو قريبك مهدد بقتل نفسه

برنامج مبتكر يُنبهك أن صديقك أو قريبك مهدد بقتل نفسه
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تواصل – وكالات:

طور معهد ماساشوستس برنامجاً مبتكراً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يستطيع التبنؤ بدقة عالية بأن صديقك أو قريبك مهدد بقتل نفسه جراء إصابته بالاكتئاب.

ومن المأمول أن يُضاف كبرنامج أو تطبيق في المستقبل للهواتف الذكية لرصد أي تغيرات في سلوك الشخص وتحذير المقربين إليه.

وبحسب الباحثين، فإن البرنامج عبارة عن شبكة عصبية وصفوها بـ”كاشف للاكتئاب”، يستطيع تحليل نمط محادثات وكلام الشخص مع الآخرين وتحديد درجة أو مستوى إصابته بالاكتئاب، ومن ثم تنبيه أقاربه أو أصدقائه بأنه مصاب باكتئاب.

وأوضح الباحثون أن برنامجهم يختلف عن برامج الذكاء الاصطناعي في المجال ذاته، التي تتطلب طرح مجموعة من الأسئلة أولاً والحصول على أجوبة محددة ومن ثم تشخيص ما إذا كان الشخص مصاباً باكتئاب من عدمه.

وأشار الباحثون إلى برنامجهم المبتكر لا يحتاج سوى لبيانات يقوم بتحليلها.

واختبر الباحثون البرنامج على 142 مشاركاً في الدراسة لإبراز قدرته على تحليل نمط حديث الشخص كتابياً أم صوتياً، وتمكن البرنامج من التبنؤ بالاكتئاب بعد 7 أسئلة وأجوبة متتابعة، من الناحية النصية.

وبالنسبة للناحية الصوتية، استغرق الأمر 30 سؤالاً وجواباً لاتخاذ قرار، ونجح البرنامج بنسبة 77%، بحسب ما ورد في موقع ذا نيكست ويب.

يُذكر أن الباحثين استعرضوا هذا البرنامج خلال مشاركتهم مؤتمر “INTERSPEECH 2018” السنوي التابع للجمعية الدولية للتواصل الشفهي، الذي أقيم هذا الأسبوع في الهند.

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