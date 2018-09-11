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بعد اعتذار «تطوير».. توجيه للمدارس بتشغيل المقاصف وفقا للنظام القديم

بعد اعتذار «تطوير».. توجيه للمدارس بتشغيل المقاصف وفقا للنظام القديم
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تواصل – الرياض:

طالبت وزارة التعلیم المدارس بالعودة للنظام القدیم في تشغیل المقاصف المدرسیة بعد اعتذار شركة «تطویر التعلیم القابضة» عن تشغیل المقاصف والتي تم الإعلان عنه مسبقا، بعد أن تم اختیار 500 مدرسة لتطبیق تجربة الشركة في المرحلة الأولى.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ وجه وكیل وزارة التعلیم للشؤون المدرسیة وجه تعمیما لكل المدارس التي تم اختیارھا لتنفیذ التجربة لھذا العام، لتقوم بتشغیل المقاصف المدرسیة.

وحددت الوزارة منھجیة إدارة ومتابعة تشغیل المقاصف للعام الدراسي الجدید وفق نظامین یتم العمل بھما، الأول: نظام التعاقد الفردي والأسر المنتجة، والثاني: نظام التشغیل الذاتي.

وكان وزیر التعلیم الدكتور أحمد العیسى أعلن العام الماضي توجه الوزارة إلى تأسیس شركة متخصصة في التغذیة المدرسیة ضمن شركات تطویر القابضة لتصبح الذراع الاستثماریة، وتطبیق التجربة على 500 مدرسة لتكشف الجوانب التشغیلیة والصحیة.

فیما قال سامي السعید مدیر إدارة خدمات الطلاب بالوزارة: إن حجم مبیعات المقاصف یصل إلى 5.1 ملیار سنویا والمستغل منھا 60% فقط، بینما أوضحت مدیرة برنامج تطویر للتغذیة غادة السیاري، أنه جرى التعاون بین وزارتي التعلیم والصحة والھیئة العامة للغذاء والدواء لتطویر الدلیل الغذائي واعتماد النموذج الكندي لیطبق في المدارس وسط مراقبة لجودة الغذاء ونوعیته.

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