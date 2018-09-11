4 أسباب لنزيف اللثة وطرق الحفاظ عليها

تواصل – وكالات:

نزيف اللثة في الغالب أحد أعراض وجود مرض ما باللثة ولكنه يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية خطيرة.

ويمكن أن يحدث نزيف اللثة بسبب تفريش الأسنان بقوة أو ارتداء أطقم الأسنان التي لا تتناسبها بشكل صحيح، ولكن يمكن أن يشير نزيف اللثة بشكل متكرر إلى حالات أكثر خطورة.

أسباب نزيف اللثة

قد تكون هناك أسباب أخرى لحدوث نزيف اللثة وفقا للموقع الطبى “healthline”، مثل الأشخاص الذين يرتدون أطقم الأسنان وهى حالة شائعة عند عدم إحكام طقم الاسنان بشكل جيد ، كما أن أجهزة التقويم أو الأسنان الصناعية يمكن أيضا أن تسبب نزيف اللثة.

1- الحمل عادة يكون من الأسباب القوية لحدوث نزيف اللثة بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل والتى تعمل على إصابة اللثة لتكون أكثر حساسية.

2- يمكن أن تؤدى الاضطرابات النزفية مثل الهيموفيليا وسرطان الدم إلى زيادة خطر نزيف اللثة.

3- قد يحدث نزيف اللثة في كثير من الأحيان إذا كنت تأخذ أدوية ترقق الدم.

4- يمكن أن يؤدي نقص فيتامينات C و K إلى نزيف اللثة بسهولة، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C ” الفواكه الحمضية والعصائر ، البروكلي، الفراولة، الطماطم، البطاطا، الفلفل”، أما الأطعمة الغنية بفيتامين K تشمل:” الكرنب، السبانخ، فول الصويا، زيت الزيتون”.

علاج نزيف اللثة

الحفاظ على صحة الأسنان هى الخطوة الأولى لعلاج نزيف اللثة، بالإضافة إلى ضرورة زيارة طبيب الأسنان مرتين في العام .

يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة بطريقة مناسبة لإزالة البلاك من خط اللثة والحد من خطر الإصابة بأمراض اللثة، بالإضافة إلى استخدام غسول الفم المطهر ، ويمكن أن يساعد شطف الفم بالماء المالح الدافئ على تهدئة اللثة المنتفخة التي تنزف بسهولة.

احرص على استخدم فرشاة أسنان ناعمة خاصة إذا كنت تعاني من النزيف بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، لان فرشاة الاسنان ذات الشعيرات المتوسطة والصعبة قد تكون شديدة على اللثة الحساسة وبالتالى تكون سبب فى حدوث نزيف اللثة.

قواعد الحفاظ على أسنانك صحية

القاعدة الأولى: لا تذهب إلى الفراش دون تنظيف أسنانك بالفرشاة للتخلص من الجراثيم التي تتراكم على مدار اليوم.

القاعدة الثانية: لا تهمل تنظيف لسانك لأنه يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية أخرى عن طريق الفم.

القاعدة الثالثة: استخدم معجون أسنان بالفلوريد لأن الفلورايد هو دفاع أساسي ضد تسوس الأسنان فهو يعمل على مكافحة الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى التسوس .

القاعدة الرابعة: استخدام الخيط الطبى مرة واحدة في اليوم لتنظيف ما بين الاسنان من بقايا طعام عالقة.