«التجارة» تقدم نصائح مهمة للمستهلك عند شراء إطارات لسيارته

تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة التجارة والاستثمار عدة نصائح للمستهلكين، عند شراء إطارات سيارتهم، مبينة أنه على المستهلك استبدال الإطار عند وجود تشققات أو قطع بجدار الإطار، أو في حال تجاوز العمر الافتراضي للإطار سنتين من تاريخ الصنع، أو إذا وجدت انتفاخات على مداس الإطار أو الجدار.

ونوهت الوزارة إلى أنه على المستهلك عند شراء الإطار، معاينة الأرقام المدونة فيه، حيث يدل أول رقمين على اليمين، على رقم سنة الإنتاج، والرقمين الأخيرين يدلان على رقم أسبوع الإنتاج، مع ملاحظة عرض الإطار، ونسبة الارتفاع إلى العرض، ومقاس الإطار، ورمز السرعة، ومؤشر الحرارة.

وأوضحت أن رموز السرعة تعني السرعة القصوى التي يتحملها الإطار، فعلى سبيل المثال إذا احتوى الإطار على الرمز “R” فإن السرعة القصوى للإطار هي 170 كم، والرمز “W” يدل على أن السرعة القصوى للإطار هي 270 كم، لافتة إلى أن الرموز “A,B,C” توضح مستوى تحمل الإطار للحرارة العالية أو المتوسطة أو المنخفضة جداً.