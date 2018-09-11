تطبيقات في آيفون تجمع بيانات المستخدمين وتبيعها

تواصل – وكالات:

قالت مجموعة من الباحثين الأمنيين ‘‘إن هناك عشرات من تطبيقات آيفون الشائعة تعمل بشكل سري على مشاركة بيانات الموقع الجغرافي لعشرات الملايين من الأجهزة المحمولة مع شركات طرف ثالث لبيع البيانات، حيث تتطلب معظم هذه التطبيقات الوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي الخاصة بالمستخدم لكي تعمل مثل تطبيقات الطقس واللياقة البدنية، مع مشاركة هذه البيانات كطريقة لتوليد الأرباح للتطبيقات المجانية، وذلك وفقًا للباحثين الأمنيين في مشروع GuardianApp‘‘.

وترسل التطبيقات في العديد من الحالات بيانات المواقع الجغرافية الدقيقة بالإضافة إلى بيانات حساسة أخرى قابلة للتعريف في جميع الأوقات وبشكل مستمر، وغالبًا دون توضيح أن بيانات الموقع ستتم مشاركتها مع أطراف ثالثة غير مرتبطة بعمل التطبيق.

وقال ويل سترافاتش Will Strafach، أحد الباحثين: “أعتقد أنه ينبغي أن يكون بإمكان الأشخاص استخدام أي تطبيق يرغبون به على هواتف آيفون دون الخوف من أن منح التطبيق إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة قد يعني أن هذه البيانات سيتم إرسالها بشكل سري إلى شركات لا يعرفونها”.

ووجد الباحثون عبر استخدام أدوات لمراقبة حركة مرور الشبكة 24 تطبيقًا شهيرًا لأجهزة آيفون كانت تجمع بيانات الموقع مثل إشارات البلوتوث وأسماء الشبكات اللاسلكية واي فاي ومعرفات SSID من أجل معرفة مكان المستخدم بدقة عالية.

وتقوم شركات بيع البيانات بجمع بيانات تعريف شخصية أخرى من الأجهزة مثل بيانات مقياس التسارع وحالة شحن البطارية وأسماء الشبكات الخلوية، وغالبًا ما تدفع تلك الشركات لمطوري هذه التطبيقات مقابل الحصول على البيانات وتوسيع قواعد بياناتهم.