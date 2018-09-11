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وصلت لـ20 ألف ريال.. رئيس لجنة الاقتصاد بـ«الشورى» ينتقد ارتفاع تكلفة استقدام الخادمات

وصلت لـ20 ألف ريال.. رئيس لجنة الاقتصاد بـ«الشورى» ينتقد ارتفاع تكلفة استقدام الخادمات
مجلس الشورى بالسعودية
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تواصل – الرياض:

قال رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إنه “ليس من المعقول أن يصل استقدام عاملة منزلية إلى 20 ألف ريال، بينما أسعارها في دول الخليج أقل بكثير من ذلك، يجب معرفة أسباب رفع التكلفة على المواطنين، وهل هنالك إجراءات بيروقراطية يجب التخلص منها.

وأضاف أن هناك شكاوى عدة من قبل المواطنين، وهناك حقوق ضاعت لأسر في ما يتعلق بالمبالغ التي تم دفعها في الاستقدام، مقابل خدمات رديئة الجودة.

وحمل الراشد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مسؤولية التأكد من تطبيق الخدمات وسلامة المعايير المستخدمة في استقدام العاملات المنزليات والحد من ارتفاع أسعار الاستقدام، بحسب “عكاظ”.

وقال الراشد يجب أن تحرص العمل على نوعية الخادمات اللاتي يتم استقدامهن، وكفاءتهن في العمل، كما يجب عليها مباشرة الشكاوى التي تصلها في هذا الاتجاه ومعالجتها ووضع الحلول لها، باعتبار كل ذلك من مهامها الرئيسية، فليس من المعقول أن تدفع أسرة واحدة مبلغا باهظا من أجل استقدام عاملة واحدة في مدة تصل إلى 8 شهور.

وأفاد الراشد أن مقابل المبالغ المرتفعة التي تدفعها الأسر في الاستقدام يجب أن تكون هنالك خدمة جيدة على الأقل، مضيفا أن هذه التكلفة الباهظة لمكاتب وشركات الاستقدام في المملكة غير مبررة مقارنة بدول الجوار، خصوصا في الخليج، إذ تقل الأسعار لديهم كثيرا عن ما لدينا، فضلا عن عدم جودة الخدمات المقدمة من قبل تلك الشركات لدينا.

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