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«سار»: إنجاز 85% من الخط الحديدي بين الجبيل وميناء رأس الخير

«سار»: إنجاز 85% من الخط الحديدي بين الجبيل وميناء رأس الخير
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تواصل – الرياض:

أعلن الدكتور بشار المالك؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، أن نسبة إنجاز الخط الحديدي الذي يربط مدينة الجبيل بميناء رأس الخير وصلت إلى 85 في المائة.

وكشف المالك، على هامش افتتاح الدكتور نبيل العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة “سار” في مقر الشركة بالرياض، أمس الاثنين، ملتقى حلول الشحن بالقطارات بمشاركة 90 جهة معنية من القطاعين الحكومي والخاص، عن تنفيذ مشاريع تستهدف قطاع البتروكيماويات بينها شبكة داخل مدينة الجبيل الصناعية لخدمة المنشآت البتروكيماوية وغيرها، لافتا إلى أنه سيتم التوسع في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن برنامج رواد سار الذي يستهدف استقطاب كفاءات شابة لتدريبها وتأهيلها، شهد إقبالا كبيرا وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال أيام، موضحا أنه نظرا لحداثة البرنامج فسيكون عدد المقبولين قليلا قبل التوسع فيه.
وبين أن الخطوط الحديدية في المملكة نقلت أكثر من 12.5 مليون طن خلال العام الماضي، وأن العمل يجري على رفع الكفاءة التشغيلية لجميع الخدمات للوصول إلى نقل نحو 20 مليون طن بحلول عام 2025، منوّها بالدور البيئي لقطارات الشحن، حيث أزاحت أكثر من نصف مليون شاحنة من طرق المملكة.

وأشار المالك إلى استمرار وتيرة النمو الذي تشهده عمليات نقل المعادن، فقد وصل مجموع ما تم نقله منذ بداية هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، ما يقارب سبعة ملايين طن من مختلف المواد والمنتجات التعدينية، بزيادة 20 في المائة عن العام الماضي.

وبين أن “سار” حققت، هذا العام، رقماً قياسياً في نقل الفوسفات بلغ 461,855 ألف طن خلال شهر أغسطس الماضي بزيادة نحو عشرة آلاف طن عن الشهر نفسه من العام الماضي.

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