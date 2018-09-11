الفائدة المصرفية ترتفع لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

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تواصل – الرياض:

ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف المحلية “السايبور” على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 2.61 في المائة بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 2.50 في المائة خلال شهر يونيو السابق له.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يوليو 2018 سجل نموا للشهر التاسع على التوالي الذي بدأ منذ شهر نوفمبر 2017 مسجلا حينها 1.81 في المائة، بحسب “الاقتصادية”.

ويعد متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يوليو 2018 الأعلى خلال عشر سنوات تقريبا أي منذ شهر ديسمبر 2008 (نحو 115 شهرا) البالغ حينها 3.14 في المائة.

ويأتي ارتفاع أسعار الفائدة في السعودية نتيجة رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة عدة مرات أخيرا، وذلك بسبب ربط الريال السعودي بالدولار منذ أكثر من 30 عاما.

ومطلع أغسطس الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي”، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير، ضمن حدود 1.75 – 2 في المائة.

وثبت “الفيدرالي الأمريكي” الفائدة نحو ثلاث مرات خلال العام الجاري، فيما رفعها مرتين، الأولى في مارس الماضي، والثانية في يونيو 2018.

ورفع “الفيدرالي الأمريكي” الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، مع توقعات برفعها ثلاث أو أربع مرات في 2018.

وفي 15 مارس الماضي، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المائة، حيث ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” من 200 نقطة أساس “2 في المائة” إلى 225 نقطة أساس “2.25 في المائة”، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” من 150 نقطة أساس “1.5 في المائة” إلى 175 نقطة أساس “1.75 في المائة”.

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي”، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.

وخلال الـ 11 عاما الماضية من 2007 حتى نهاية 2017، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051 في المائة، و3.2846 في المائة عام 2008.

واستقر دون الـ 1 في المائة من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2 في المائة “2.0662 في المائة” في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2 في المائة، عند 1.8117 في المائة العام الماضي 2017.

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