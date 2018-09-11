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«العمل»: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف مواطن

«العمل»: بدء توطين 4 أنشطة اليوم تستهدف توظيف 30 ألف مواطن
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تواصل – الرياض:

أكد مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة الأولى من قرار التوطين المقرر بدء تنفيذها اليوم الثلاثاء في 4 أنشطة، تستهدف توطين 30 ألف وظيفة، لشغلها بشباب سعوديين من الجنسين بدلا من الأجانب.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا العدد يشكل 50 في المائة من إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في كافة المراحل، البالغة 60 ألف وظيفة، بحسب “الاقتصادية”.

يذكر أن المرحلة الأولى من توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع تدخل حيز التنفيذ اليوم بأربعة أنشطة تشمل محال السيارات والدراجات، الأثاث المكتبي والمنزلي، الأواني المنزلية، محال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وذلك بنسبة 70 في المائة.

ويرى عاملون ومستثمرون في القطاع الخاص، تلك الخطوة بمنزلة تصحيح لقطاعات الأعمال المختلفة للقضاء على الممارسات السلبية وغير العادلة في سوق العمل السعودية، واصفين القرار بالإيجابي لمساعدة الباحثين عن العمل على إيجاد تلك الفرص الوظيفية الموجودة في السوق فعليا.

وأشاروا إلى أن قرارات التوطين ستسهم في تحويل الشباب السعوديين من موظفين إلى أصحاب عمل، نتيجة خروج عدد كبير من منشآت التستر التجاري من السوق، ما يوجد أمانا وظيفيا للشباب الباحثين عن التدرج الوظيفي في قطاعات التجزئة المختلفة.

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