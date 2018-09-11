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في بيان رسمي.. دول أوروبية تحذر الكيان الصهيوني من إزالة قرية فلسطينية بدوية

في بيان رسمي.. دول أوروبية تحذر الكيان الصهيوني من إزالة قرية فلسطينية بدوية
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تواصل – وكالات:

أصدرت دول أوروبية كبيرة بياناً مشتركاً نادراً يحذر الكيان المحتل من إزالة مزمعة لقرية بدوية في الضفة الغربية.

وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إن موقعها الاستراتيجي مهم للحفاظ على “تجاور أجزاء الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وأضاف البيان: “أن عواقب الإزالة والنزوح على السكان.. فضلاً عن احتمالات حل الدولتين ستكون خطيرة للغاية”.

وتقول إسرائيل إن خان الأحمر، المخيم المكون من أكواخ متلاصقة في القدس الشرقية، بنيت بشكل غير قانوني وعرضت إعادة توطين السكان على بعد 12 كيلومتراً منها. ويقول معارضون إن إزالتها تهدف لإفساح المكان لإنشاء مستوطنة إسرائيلية.

كانت المحكمة العليا في الكيان المحتل قد رفضت طعناً الأسبوع الماضي ويتوقع أن تزال القرية قريباً.

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