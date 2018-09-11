900 ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال 1439

تواصل – واس:

استفاد أكثر من 900 ألف مستفيد من برامج ومشاريع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بمكة المكرمة خلال العام الهجري 1439هـ.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة المكتب الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن المكتب يقدم أكثر من 100 برنامج ومشروع دعوى وتوعوي بمنطقة الحرم للسكان والجاليات المقيمة فيها وقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة.

وأعرب عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاح البرامج والمشاريع بدعمهم السخي، سائلاً الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.