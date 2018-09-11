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التجارة داهمت أوكارها.. احذروا هذه الأماكن تبيع «منتجات مغشوشة» (فيديو)

التجارة داهمت أوكارها.. احذروا هذه الأماكن تبيع «منتجات مغشوشة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، يظهر نجاح وزارة التجارة في مداهمة أوكار لصناعة منتجات المنظفات مغشوشة، ويتم توزيع المنتجات على البقالات الشعبية ومحلات التخفيضات التي تبيع المنتجات بـ5 ريالات التي تبيع ديتول وفيري وتايد مغشوشة.

وقال العبدالكريم خلال المقطع: “رجل الديك تجيب الديك!.. الأسبوع الماضي رافقت “التجارة” والحملات الأمنية بمداهمة لمنزلين تقليد منظفات (ديتول، فيري).

وأضاف أنه تم اليوم (أمس الاثنين) مداهمة مرتبطة بالسابقة لمستودع ومصنع خارج الرياض ومصادرة أكثر من مليون منتج.

واستعرض العبدالكريم خلال المقطع المصنع من الداخل والخامات المغشوشة التي يتم استخدامها، وخطوط الإنتاج والعلب المقلدة لصناعة منتجات فيري وتايد وديتول مغشوشة.

ونصح الإعلامي العبدالكريم المستهلك بشراء المنتج من الأماكن الموثوقة، مؤكداً أن الأماكن الموثوقة تبيع المنتجات الأصلية.

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