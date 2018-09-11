والده كشف السبب لـ«تواصل».. طفل يترك اللعب في الملاهي لأداء الصلاة (فيديو وصور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف لغز هدية «حليمة بولند».. ضبط المتورطين

شرطة الرياض تكشف لغز هدية «حليمة بولند».. ضبط المتورطين

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

هل يمكن للعسكريين السفر يوم الجمعة والإجازة تبدأ الأحد؟.. «الجوازات» ترد

هل يمكن للعسكريين السفر يوم الجمعة والإجازة تبدأ الأحد؟.. «الجوازات» ترد

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

والده كشف السبب لـ«تواصل».. طفل يترك اللعب في الملاهي لأداء الصلاة (فيديو وصور)

0

 

تواصل – إبراهيم المتعب:

تداول مغردون قبل يومين فيديو لطفل يترك اللعب ويصلي في مكانه، وأثنى الجميع على أخلاق الطفل وحرصه على الصلاة رغم صغر سنه، وعلى والديه وبيئته التي نشأ فيها.

“تواصل” التقت والد الطفل، عبدالله الغامدي، الذي كشف أن ابنه يبلغ من العمر 11 عاماً؛ وهو متفوق دراسياً، ويحبه الجميع لعفويته، مؤكداً حرصه على أداء الصلاة في وقتها.

وتابع قائلاً: “عبدالله من السباقين في الحضور للمسجد عند كل فريضة، إلا أنه في ذاك اليوم كان برفقة إخوته الصغار في إحدى مدن ألعاب بمدينة الرياض وكان هو المسؤول عنهم؛ الأمر الذي جعله يترك اللعب وقت دخول الصلاة ويقوم بأداء الصلاة منفرداً بأحد الأركان القريبة من اللعبة”.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة المذيع «عبدالله فرحة الغامدي» والصلاة عليه عصر اليوم بالرياض

وفاة المذيع «عبدالله فرحة الغامدي» والصلاة عليه عصر اليوم بالرياض

«تركي» يُنير منزل عبدالله الغامدي

«تركي» يُنير منزل عبدالله الغامدي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>