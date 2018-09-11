والده كشف السبب لـ«تواصل».. طفل يترك اللعب في الملاهي لأداء الصلاة (فيديو وصور)

تواصل – إبراهيم المتعب:

تداول مغردون قبل يومين فيديو لطفل يترك اللعب ويصلي في مكانه، وأثنى الجميع على أخلاق الطفل وحرصه على الصلاة رغم صغر سنه، وعلى والديه وبيئته التي نشأ فيها.

“تواصل” التقت والد الطفل، عبدالله الغامدي، الذي كشف أن ابنه يبلغ من العمر 11 عاماً؛ وهو متفوق دراسياً، ويحبه الجميع لعفويته، مؤكداً حرصه على أداء الصلاة في وقتها.

وتابع قائلاً: “عبدالله من السباقين في الحضور للمسجد عند كل فريضة، إلا أنه في ذاك اليوم كان برفقة إخوته الصغار في إحدى مدن ألعاب بمدينة الرياض وكان هو المسؤول عنهم؛ الأمر الذي جعله يترك اللعب وقت دخول الصلاة ويقوم بأداء الصلاة منفرداً بأحد الأركان القريبة من اللعبة”.