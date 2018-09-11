استشاري يطلق تحذيراً خطيراً: منتجات لدى العطارين ومواقع التواصل تدمر الجلد

تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور أسامة الخزيم أستاذ مساعد بقسم الجلدية بكلية الطب، بعدم استخدام الكريمات الموضعية المتداولة في محلات العطارة ومواقع التواصل التي تحتوي على نسب عالية من الكورتيزون، لخطورتها على الجلد والبشرة.

جاء ذلك تعليقاً من الخزيم على رسالة وصلته من إحدى الأخوات عن كريمات أخذتها من عطار ونصحها بخلطها ثم استخدامها!

ونشر الخزيم في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” صورة تحتوي على عدة كريمات علق عليها بقوله إن جميع هذه المنتجات تستخدمها مريضة واحدة لوجهها، وأغلبها من وسائل التواصل وبدون إشراف طبي! وأحدها كريم كورتيزون قوي استخدمته على الوجه لسنة كاملة لا يستخدم إلا لحالات وأماكن معينة، وحالتها ليست شديدة.

وتابع “رسالتي إن الاستهانة بالكريمات الموضعية دون سؤال متخصص قد يسبب مضاعفات – يمكن تفاديها – وأتمنى من الجهات الرقابية الانتباه، (كورتيزون قوي يباع بلا وصفة!).