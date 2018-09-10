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«رويترز»: سرقة مجوهرات أميرة سعودية في باريس بقيمة مليون دولار

«رويترز»: سرقة مجوهرات أميرة سعودية في باريس بقيمة مليون دولار
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر في شرطة باريس تفاصيل تعرض أميرة سعودية للسرقة في فندق “ريتز” بالعاصمة الفرنسية، موضحة أنه تمت سرقة مجوهرات بقيمة 930 ألف دولار من أميرة سعودية لم يتم الكشف عن اسمها.

وقالت الأميرة، بحسب “رويترز”، إن المجوهرات، التي لم تكن في خزنة غرفتها في الفندق، سرقت عصر الجمعة الماضية. وحسب الشرطة، لا توجد آثار لكسر باب الغرفة، فيما رفض المتحدث باسم فندق “ريتز” التعليق على الموضوع.

وفي حال تم تأكيد المعلومات حول عملية السرقة، فسيكون هذا الحادث الثاني من نوعه بالفندق الفاخر المذكور، الواقع بساحة فاندوم في وسط العاصمة الفرنسية، هذا العام، بعد أن تمت في يناير الماضي سرقة مجوهرات بقيمة ملايين الدولارات، كانت معروضة في بهو الفندق.

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