«العريدي»: استحداث آلية جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

«حساب المواطن»: إيداع 2.3 مليار ريال دفعة سبتمبر وتعويضات سابقة

«حساب المواطن»: إيداع 2.3 مليار ريال دفعة سبتمبر وتعويضات سابقة

«الشورى» يطالب «الإسكان» بتعجيل تسليم الأسر الضمانية وحداتها السكنية

«الشورى» يطالب «الإسكان» بتعجيل تسليم الأسر الضمانية وحداتها السكنية

«العريدي»: استحداث آلية جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين (فيديو)

0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

شرع المجلس البلدي بالرياض في تحقيق آليات جديدة للتواصل مع المواطنين، وتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية بعد أن كان ذلك مقصورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد.

ويأتي ذلك تفعيلا لأهداف خطة المجلس التشغيلية المتوائمة مع ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تفعيل الدور الرقابي للمواطنين وإشراكهم في عملية صنع القرار.

من جانبه، كشف رئيس مجلس بلدي الرياض الأستاذ خالد عبد الرحمن العريدي، عن تجربة المجلس الرائدة في التواصل الفعال مع المواطن.

وقال “العريدي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “أخباركم” المذاع عبر فضائية “المجد” إن المجلس البلدي في الرياض يتكون من 30 عضوا، 20 منهم من اختيار المواطنين من ضمنهم رئيس المجلس الحالي، مؤكدا أن الأعضاء يولون أهمية بالغة بكل ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، لأن المجلس دائما يقال عنه إنه “صوت المواطن”، بل والمجلس كان له شعار قديم يأن “المجلس والمواطن شريكان في التنمية”.

وأوضح أن خطة المجلس لهذا العام راعى فيها الأعضاء استحداث آليات جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين، ليكون هناك تصور للمشكلة بالمشاهدة بدلا من الخطابات والحوارات، إعمالا لمبدأ “ليس الخبر كالمعاينة”.

وأضاف العريدي، أن المجلس اعتمد مجموعة من البرامج ضمن الخطة التشغيلية التي احتوت على 127 برنامجا، 25 % منها ركزت على التواصل مع المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك في تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية.

وأوضح رئيس المجلس أنه تم اعتماد عدد من البرامج النوعية لتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين من أهمها “أصدقاء المجلس البلدي” واللقاءات المباشرة مع رؤساء البلديات بمشاركة المواطنين، وكذلك الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، وهناك برنامج تحفيزي لتكريم المتفاعلين مع الخدمات البلدية شهريا.

وعن دور المجلس في المشكلات القائمة بالعاصمة الرياض، أكد “العريدي” أن المجلس حاضر بقوة في ذلك، لافتا إلى اهتمام المجلس الكبير بالشكاوى الواردة والمقترحات والملاحظات من المواطنين والتي ترجمت إلى برامج في الخطة التشغيلية في الجوانب كافة (البيئة – الزحام المروري- الحفريات- الصحة العامة).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس بلدي الرياض يشكر «الأمانة» على جهودها في مكافحة التدخين

رئيس بلدي الرياض يشكر «الأمانة» على جهودها في مكافحة التدخين

«بلدي الرياض» يطلق أولى مجموعات أصدقاء المجلس البلدي بالدائرة العاشرة

«بلدي الرياض» يطلق أولى مجموعات أصدقاء المجلس البلدي بالدائرة العاشرة

«بلدي الرياض» يكشف عن هويته الجديدة ويستعرض البرامج النوعية بخطته التشغيلية

«بلدي الرياض» يكشف عن هويته الجديدة ويستعرض البرامج النوعية بخطته التشغيلية

«بلدي الرياض» يعقد لقاءً مع رؤساء بلديات «الشفا» و«الحائر» و«العزيزية»

«بلدي الرياض» يعقد لقاءً مع رؤساء بلديات «الشفا» و«الحائر» و«العزيزية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>