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«عامل نظافة» يمارس مهام صحية في جازان.. و«الصحة» تحقق (فيديو)

«عامل نظافة» يمارس مهام صحية في جازان.. و«الصحة» تحقق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أحد عمال النظافة بمهام صحية بمستشفى صبيا التابعة لمنطقة جازان.

وأظهر المقطع المتداول قيام أحد عمال الشركة المشغلة بمستشفى صبيا بتعبئة ماء في علبة تبخير الأكسجين، وسط تساؤلات كثيرة من المرضى المنومين بالمستشفى عن طبيعة ومهام عمله.

ومن جانبها، اتخذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، إجراءات عاجلة على خلفية تداول المقطع، وأكدت رفضها القاطع لأي ممارسات غير نظامية، أو تجاوزات تؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى، واعتذرت عن المقطع المتداول الذي ظهر فيه أحد عمال الشركة بمستشفى صبيا أثناء تأديته إحدى المهام الخاصة بالتمريض.

ووجه مدير عام صحة جازان بالتحقيق فور ظهور المقطع، وجرى التحقيق من قبل إدارة المتابعة بصحة جازان وإدارة مستشفى صبيا العام، وتقرر استبعاد عامل الشركة الذي قام بذلك العمل، واستبعاد المشرف على الشركة المشغلة بالمستشفى، والحسم من مستخلص الشركة الشهري، إضافة إلى الرفع بأوراق الممرض الذي وجه العامل القيام بذلك العمل إلى إدارة المتابعة بـ”صحة جازان”؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وجددت “صحة جازان” تأكيدها على اهتمامها بسلامة الإجراءات التمريضية والطبية المتخذة في المستشفيات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تهاون أو تقصير.

 

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