توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة لغد الثلاثاء في المملكة.

وتوقعت الهيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى رفحا، فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

وتزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية، وتتهيأ الفرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

والنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فالرياح السطحية عليه شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر. أما حالته فمتوسطة الموج إلى مائجة.

أما في الخليج العربي فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة15 – 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر. أما حالة البحر فخفيفة الموج إلى متوسطة.