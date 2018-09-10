المدينة.. مجمع مدارس يتعرض لهزات بالأدوار العلوية وتشققات داخلية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استقبل نحو 500 طالب بمجمع مدارس بالمدينة والمنورة، بخبر إخلاء مبنى المدرسة والانتقال للدراسة المسائية في مدارس مجاورة، بعد أقل من 3 سنوات من تواجدهم بالمبني الحالي الجديد، الذي تعرض لاهتزازات في الأدوار العليا وتشققات داخل مبنى المدرسة دون تحديد أسباب ذلك.

وقال الإعلامي علي العلياني، مقدم برنامج “معالي المواطن” المذاع على فضائية “إم بي سي” إن المعلومات تشير إلى أن إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة شكلت لجنة عاجلة للبحث في سلامة المجمع التعليمي التي أقرت بضرورة إخلاء المبنى لخطورته على الطلاب.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتم عملية الإخلاء، مؤكداً أن لم يمر على تدشين المبنى سوى عامين. يذكر أنه وبحسب – موقع الأداء الحكومي – فإن 32% من مشاريع التعليم بالمدينة المنورة صنفت على أنها من المشروعات المتعثرة.

واختتم العلياني حديثه قائلاً: “من تسلَّم هذا المشروع إما أن يكون متواطئاً أو أنه لا يوجد عليه مراقبة”.