«الإندبندنت» تنتقد الموقف الأمريكي تجاه فلسطين وانتهاكات الاحتلال الصهيوني

تواصل – وكالات:

انتقدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في عددها اليوم الاثنين، الموقف الأمريكي تجاه فلسطين، والانتهاكات الصهيونية المتواصلة، خاصة بعدما انسحبت الولايات المتحدة من تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الصحيفة إن الانسحاب الأمريكي من الأونروا يجعل مسؤولية الغرب أكبر في التدخل ودعم الفلسطينيين، في ظل تزايد حالة الحرمان التي تهدد حياة مئات الآلاف، مشيرة إلى أن الوضع أكثر إلحاحاً بسبب الحصار.

وأضافت أن حياة الشباب في قطاع غزة ليست ملكاً لهم، حيث يمكن أن يتعرض الشخص للموت في أي لحظة وتسلب منه الحياة.

وأشارت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت مقتل ثلاثة من رجال الإسعاف على أيدي جنود إسرائيليين في قطاع غزة. وانتقدت الصحيفة كذلك قيام الجنود الإسرائيليين بقتل شباب أثناء سعيهم لإسعاف الجرحى.

وتابعت أن حصار غزة المكثف منذ 11 عاماً يمنع الجميع من العبور من أو إلى القطاع سواء براً أو جواً أو بحراً، مشيرة إلى أن الإجراء الذي شارك في فرضه الإسرائيليون أثر بشكل كبير في الحد من واردات القطاع من المواد الأساسية لأكثر من مليونين من القاطنين فيه.

ولفتت الصحيفة، إلى دور الحصار في إضعاف الاقتصاد في القطاع، وتقليل فرص العمل وحرمان الشباب من أي فرصة للحصول على أساسيات الحياة؛ وهو الأمر الذي زاد سوءاً بسبب الصراع بين السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في القطاع.