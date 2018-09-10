أسباب انزلاق «صابونة الركبة».. الأعراض والتشخيص والعلاج

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أوضح الدكتور نايف الحمام، ‏استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، أن انزلاق أو تزحزح صابونة الركبة يحدث عند التواء المفصل أو الضغط المباشر عليه.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن أعراض ذلك تتمثل في ألم شديد في مقدمة الركبة ويشتد عند ثنيها، صعوبة الوقوف والمشي، وصعود أو نزول الدرج، أو عند أداء التمارين، ومن الأعراض أيضاً الانتفاخ وتغيّر شكل الركبة.

وأشار الدكتور الحمام إلى أن التشخيص يكون من خلال معرفة التاريخ المرضي (وجود حادث أو سقوط) ثم بالفحص السريري والأشعة والفحوصات اللازمة، أما العلاج فيعتمد على درجة الانزلاق ومدة الإصابة، ويتدرج العلاج من خلال علاج تحفظي إلى تدخل جراحي.