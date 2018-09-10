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«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، إن “الوقت يمضي سريعاً، وبقيت ساعات قليلة على تطبيق التوطين التام لـ4 أنشطة من الـ 12 نشاطاً المقرر قصْر العمل في منافذ البيع فيها على السعوديين فقط، ثم بعد شهر واحد فقط لـ3 أنشطة أخرى، ثم بعد 3 شهور يستكمل لـ 4 أنشطة الأخيرة”.

وأضاف “العمري”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه خلال أقل من 3 شهور قادمة يتوقع إنهاء عقود ما لا يقل عن مليون وافد، بالإضافة إلى ترحيل 425.6 ألف مخالف؛ ما سيرفع أعداد المغادرين من الوافدين لأعلى من 3.5 مليون وافد خلال عامين فقط”.

وتابع، “هكذا تكون المواجهة الحازمة لخطر البطالة، وقريباً جداً يُدشّن برنامج جديد لتوطين المناصب القيادية”.

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