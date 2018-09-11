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أمير المدينة ونائبه يطمئنان على صحة مصاب بحادثة سور «محطة الحجاج»
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تواصل – أحمد الحربي:

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، المواطن عبدالرحمن الفريدي، أحد مصابي حادثة سقوط جزء من السُّور الخارجي لمحطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة، الذي يتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، واطمأنّ سموهما على وضعه الصحي، سائلين الله له الشفاء العاجل.

وأكد سمو أمير المنطقة أن المصاب الفريدي نال شرف خدمة ضيوف الرحمن بثاني أقدس بقعة في العالم، مبيناً أنه يعد بطلاً من أبطالنا الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم العون والمساعدة لضيوف الرحمن.

كما استمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، لشرح قدمه الفريق الطبي المعالج للمراحل العلاجية التي مر بها المصاب، وتحسن حالته الصحية.

وأعرب والد المصاب حامد الفريدي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على هذه الزيارة الكريمة واللفتة النبيلة للاطمئنان على صحة ابنه، مبيناً بأن هذه الزيارة غير المستغربة تجسد بصورة ناصعة ومشرفة التحام قيادتنا الرشيدة بالمواطنين ومشاركتهم أفراحهم ومصابِهم.

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