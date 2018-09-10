وظائف شاغرة للرجال والنساء في جامعة الملك خالد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن طرح المسابقة الوظيفية لوظيفتين شاغرتين (العلاقات العامة والإعلام، والتصميم والتسويق)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصص المناسب لكل وظيفة والموضح أدناه.

وتتمثل شروط وظيفة العلاقات العامة والإعلام (للنساء فقط) في:

1 – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2 – أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل بكالوريوس في الإعلام والاتصال.

3 – أن تكون المتقدمة لديها خبرة في التغطية الإعلامية للندوات والمؤتمرات واللقاءات.

4 – أن يكون المتقدمة لديها خبرة في التصوير الفوتوغرافي، تصميم الجرافيك، فوتوشوب، إدارة المناسبات.

5 – ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ ٣٥ سنة.

6 – أن يكون لائقاً طبياً.

7 – ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وتتمثل شروط وظيفة التسويق والإعلان (رجال فقط) في:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل بكالوريوس.

3 – أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل التطوعي.

4 – أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال التصميم والإخراج وإتقان تام للبرامج التالية: Photoshop، Illustrator، InDesign، Adobe، Premier، Adobe after Effect

5 – قدرة عالية على تصميم الشعارات والهويات.

6 – خبرة عالية في إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

7 – خبرة للعمل كمسؤول إعلامي في إحدى الجهات الحكومية أو الأهلية.

8 – ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ ٣٥ سنة.

9 – أن يكون لائقاً صحياً.

10 – ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وتتمثل المستندات المطلوبة في:

1 – صورة من الهوية الوطنية

2 – صورة مصدقة من المؤهلات العلمية المطلوبة والبرامج التدريبية إن وجد وشهادات الخبرة.

3 – السيرة الذاتية للمتقدم.

ويبدأ التقديم غداً الثلاثاء بتاريخ 1440/01/01هـ إلى يوم الخميس بتاريخ 1440/01/03هـ، عن طريق إرسال المستندات إلى البريد الإلكتروني للعمادة: dcsce@kku.edu.sa.