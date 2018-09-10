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وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في مكة.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في مكة.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، توفر وظائف طبية وإدارية شاغرة للرجال وللنساء، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والزمالة السعودية أو الأمريكية أو ما يعادلها، واشترطت المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الوظائف:
1 – طبيب استشاري طوارئ.
2 – طبيب استشاري أشعة تداخلية.
3 – طبيب استشاري نساء وولادة.
4 – طبيب استشاري جراحة عامة.
5 – طبيب استشاري قلب الأطفال.
6 – طبيب استشاري جراحة مسالك بولية.
7 – طبيب استشاري جراحة عيون.
8 – طبيب استشاري طب أسرة.
9 – طبيب استشاري أعصاب أطفال.
10 – طبيب استشاري أمراض معدية.
11 – طبيب نائب طب الأسرة.
12 – طبيب نائب أمراض النساء والولادة.
13 – طبيب نائب أشعة.
14 – طبيب نائب طب وجراحة العيون.
15 – طبيب نائب أمراض معدية.
16 – طبيب مقيم جراحة عامة.
17 – طبيب مقيم جراحة العظام.
18 – طبيب مقيم نساء وولادة.
19 – طبيب عام.
20 – أخصائية علاج طبيعي.
21 – أخصائي تخطيط المخ والأعصاب.
22 – فني تخطيط المخ والأعصاب.
23 – أخصائية أشعة (أشعة القلب).
24 – أخصائي تمريض (تخطيط القلب).
25 – أخصائي أشعة (تصوير موجات فوق صوتية).
26 – فني أشعة (تصوير موجات فوق صوتية).
27 – أخصائي أشعة.
28 – أخصائي علاج تنفسي.
29 – أخصائية مساعد طبيب أسنان.
30 – مدير إدارة الخدمات الصيدلانية.
31 – صيدلي أول.
32 – صيدلي.
33 – فني صيدلة.
34 – أخصائي مختبرات طبية.
35 – مساعد مدير إدارة شؤون التمريض.
36 – مشرف تمريض.
37 – رئيس تمريض.
38 – رئيس تمريض العمليات.
39 – أخصائي تمريض.
40 – أخصائي تمريض (جبائر).
41 – فني تمريض (جبائر).
42 – فني عمليات.
43 – أخصائي تعقيم.
44 – فني تعقيم.
45 – أخصائية قابلة.
46 – قابلة.
47 – أخصائي وبائيات (مكافحة عدوى).
48 – منسق غرف عمليات جراحية.
49 – منسق طبي.
50 – فني معلومات صحية.
51 – فني ترميز طبي.
52 – مشرف مستودع (أدوية).
53 – أمين مستودع (أدوية).
54 – مساعد إداري.
55 – مخطط مواد طبي.
56 – مشرف سكن.
57 – مدير قسم الشبكات والتشغيل.
58 – أخصائي أمن المعلومات.
59 – مبرمج.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 2018/09/10م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2018/09/23م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ملاحظة:
– الدخول على الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية وشهادة التصنيف المهني للوظائف الطبية (وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق للشروط).

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