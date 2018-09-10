بعد أشهر من زواجهما.. رجل يمازح زوجته بـ«سكين» فقتلها

تواصل – وكالات:

شھدت منطقة حدائق حلوان في العاصمة المصرية القاھرة واقعة مفجعة، حیث أنھى زوج حیاة زوجته بالخطأ أثناء لھوه معھا بسكین، قبل أن يفلت السكین من يده ويصیب رقبتھا.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن سكان البناية التي شھدت الجريمة فوجئوا بالزوج يخرج من شقته ويصرخ طالباً النجدة، قبل أن يقوم بنقل زوجته إلى المستشفى محاولاً إنقاذھا لكنھا فارقت الحیاة، ولم يكن قد مر على زواجھما سوى أشھر قلیلة.

وأكد الزوج خلال التحقیقات أنه لم يقصد قتل زوجته وأنه كان يقوم بحركة استعراضیة بالسكین لكنه أفلت من يده وأصاب رقبتھا، مشدداً على أنه لا توجد أي خلافات بینه وبین زوجته، لتأمر النیابة العامة المصرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقیق.