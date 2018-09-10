تعرّف على أنواع مخالفات نظام مكافحة التدخين بالمملكة وقيمة الغرامات

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نشرت وزارة الصحة قائمة بأنواع مخالفات نظام مكافحة التدخين بالمملكة العربية السعودية، وقيمة الغرامات المستحقة عن هذه المخالفات، التي تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 20 ألف ريال.

وتبدأ الغرامات بـ200 ريال وذلك في حالة التدخين في الأماكن الممنوع فيها التدخين نظاماً كالمباني الحكومية والأماكن العامة، والمراكز التجارية كالمطاعم، وأماكن التسلية والحدائق العامة.

وتصل الغرامات إلى 20 ألف ريال، وذلك في حالة تصنيع التبغ: (المعسل – الجراك – التنباك – التبغ الممضوغ – الشمة – السويكة)، أو إعادة التعبئة أو الخلط: (الضبط والمصادرة والإزالة على حساب المخالف).