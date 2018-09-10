نائب أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة التميز في العمل الخيري 

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الحفل الختامي لتكريم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة التميز في العمل الخيري، في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 2 محرم 1440هـ، بقاعة الريتزكارلتون الكبرى بجدة.

من جهته قدّم الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن شريم، جزيل شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة مكة لرعايته للحفل وتكريمه للفائزين، مؤكداً أن هذه الرعاية غير مستغربة من سموه الذي يهتم ويسعى على الدوام لتنمية وتطوير العمل الخيري وفق رؤية المملكة 2030، وهذا نهج ولاة أمر هذا البلد المبارك الذين يقدمون الغالي والنفيس لتطوير الجهات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها ومجالاتها فيما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وذكر الدكتور شريم أن هذه الجائزة التي تهدف لإشاعة التميُّز في العمل الخيري والاجتماعي ودعم ونشر مفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي، وتكريم أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري، تعد الأولى من نوعها على مستوى الجودة والتميز في القطاع الثالث على المستوين المحلي والعالمي.

وفي السياق نفسه عبّر الرئيس التنفيذي لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور عايض بن طالع العمري عن سعادته بالرعاية الكريمة من سمو نائب أمير منطقة مكة، مشيراً أن هذه الرعاية تعتبر دفعة إيجابية للجائزة وللمشاركين الفائزين في الدورة الثالثة الذين سيحظون بتكريم سموه، فيما ذكر أن الجائزة باتت اليوم منافسة لكبريات الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية فقد بنيت على مفاهيم وأساليب وتقييم ولجنة تحكيم تناسب سمات وقطاع العمل الخيري، وجميع الجهات التي شاركت في الجائزة ستتمكن من المنافسة في مختلف المسابقات الوطنية والدولية في مجالي الجودة والتميّز المؤسسي.

جدير بالذكر أن أمانة الجائزة أعلنت عن 10 فائزين في الدورة الثالثة للجائزة، وذلك بعد تنافس 109 جهات خيرية في مجال (المنشأة الخيرية المتميزة)، و66 مشروعاً خيرياً في مجال (المشروع الخيري المتميِّز)، و213 مشاركاً في مجال (الفكرة الإبداعية المتميِّزة).