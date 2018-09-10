«العمل» تعلن عن توفير 500 وظيفة في منشأة تقنية

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التوطين، عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة «2p» لتقنية المعلومات في الرياض، لتوظيف 500 شاب وفتاة، في فروع الشركة بمناطق المملكة.

ووقع الاتفاقية المشرف العام على وكالة التوطين بالوزارة المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والرئيس التنفيذي لشركة «2p» لتقنية المعلومات المهندس ثامر بن عبدالكريم القرشي.

وستعمل الجهتان بموجب الاتفاقية على تحديد المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتوزيعها الجغرافي ضمن نطاق المملكة، والتعاون في توفير متطلبات وبرامج الدعم والتدريب لكل مهنة، لتنمية المهارات والمعارف للموظفين المواطنين، وكذلك اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ الاتفاقية ومتابعة تطبيقها، وقياس أثر واستدامة التوظيف، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذها.