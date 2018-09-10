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عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

بين مرحب للعام الجديد ومودع للعام الماضي، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد الذي ستبدأ أولى أيامه غداً الثلاثاء الأول من محرم لعام 1440.

ودشن نشطاء ومغردو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدداً من الهاشتاقات والأوسمة، التي تفاعلوا فيها بمناسبة العام الهجري الجديد من بينها (#عام_هجري_جديد_١٤٤٠ و #امنياتكم_في_١٤٤٠ و #وش_خطتك_الشخصيه_للعام_الجديد).

وضجت الهاشتاقات بمئات التغريدات، حيث سيطرت تلك الأوسمة على قائمة الترند بموقع “تويتر” اليوم الاثنين، وذلك بعد مشاركة واسعة من الإعلاميين والدعاة والمشايخ والنشطاء والمغردين.

الإعلامي عبدالله البندر شارك في الهاشتاق أيضاً، بفيديو يتحدث عن استغلال العمر وعلق عليه قائلاً:

| رحل عام .. والقادم على الأبواب |

لذلك أضع بين يديك هذا “الفيديو” لتبدأ عامك الجديد بسؤال:

متى يبدأ الناس حياتهم الحقيقية ؟

الله يجعله عام خير ، وفرح ، ونجاح علينا

رهف القحطااااني شاركت:

اللَّهُم أجعل عام ١٤٤٠ هـ خير سنة تمُر بسلام

اللَّهُم سنةً مليئةً بالفرح والإنجازات ، واجعل لي بها ما يسّرُ خاطري ويشرحُ صدري ويريح بالي ، ولا تُحملني مالا طاقة لي به وأجعل التوفيق والسعادة معي في كُل خطوات حياتي 🌹

@MOHMAD1402M

اللهم أجعله عام خير وبركه وعام انتصارات لأهل السنه في كل مكان

@ZANATYAMMAR

كل عام وأنتم إلى أقرب .

@SHAAATAA

عام خير على كل من نحب 🌹

@ARWA_198M

يارب سنة سعيدة مع من نحب بصحة وعافية ،، مليئة بالانجازات وقريبة من تحقيق الأمنيات ✨🌸

@XXXRRR80

باذن الله عام المعجزات والافراح🤗

@RAYAN_RSAA3569

اللهم اجعلها سنه خير و سلام و تحقيقاً للأمنيات.

@3RGM_

بداية سنه جديدة لا نعلم خفاياها ولكننا نعلم من مُدبرها ونثق به , اللهُم أجعلها خيراً للجميع وأذقنا السعاده فيها وحقق لنا أمانينا يارب♥💫.

@ORAINI6661

يارب سنة كلها توفيق وتحقيق امنيات ورضا و حسن عبادة وطاعة

@GHANO12986777

بين عام مغادر و عام جديد ، يغيّر الله الأحوال من حال إلى حال ، ف يارب بشّرنا بما يسّرنا ، و أدفع عنا ما يضرّنا ، وغيّر أحوالنا إلى أحسن حال

@EN__MII

اللّهم اجعل الآتي من العمر أسعده ، وأقربه إلى رضاك ، وأعمّه بفضلك وإحسانك ، وأجمله بلطفك وبرّك ، وأكثره طمأنينة ويقينًا بك .

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