المحكمة العليا: غداً.. غرة شهر محرم 1440هـ

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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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تواصل – واس:

صدر عن المحكمة العليا القرار التالي:

القرار رقم : 112 / هـ التاريخ : 30 / 12 / 1439هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد : فقد اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1440هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1439هـ، وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد وجد : أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال مساء اليوم المذكور، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم الاثنين الموافق 30 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر ذي الحجة عام 1439هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1 / 1 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق للحادي عشر من شهر سبتمبر ـ أيلول عام 2018م هو غرة شهر محرم عام 1440هـ .
نسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
رئيس وأعضاء المحكمة العليا

الأعضاء:
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالاله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع
حمد بن محمد أبانمي محمد بن شريم الشعبي أحمد بن مقبول حكمي
أحمد بن محمد الأمير سعد بن محمد الغامدي

رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

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