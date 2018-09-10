مصادرة 400 طن من أسمدة الدواجن غير المعالجة بوادي الدواسر

تواصل – واس:

تمكن مراقبو صحة البيئة في بلدية محافظة وادي الدواسر بالتعاون مع الدوريات الأمنية ، من ضبط 17 شاحنة محملة بـ 400 طن من « أسمدة الدواجن » غير المعالجة، بعد رصدها أثناء دخولها المحافظة .

وأكدت البلدية حرصها بالحفاظ على صحة المواطن و المقيم و الوقوف أمام كل ما فيه ضرر وأنها لن تألوا جهدا في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف، وناشدت مستخدمي السماد الخاص بالدواجن وغير المعالج بضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما فيه من ضرر جسيم على الصحة العامة.

وأهابت بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.