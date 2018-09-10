مسلحون يفجرون مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس

تواصل – واس:

نفذ 6 مسلحين صباح اليوم، عملية انتحارية استهدفت تفجير مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأمر الذي أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقامت هيئة السلامة الوطنية بإخلاء بعض الموظفين العالقين في المؤسسة الوطنية للنفط، بواسطة رافعات الإطفاء بعد نشوب حريق في الطوابق العليا من المبنى.

وقال وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور: ‘‘إن الأجهزة الأمنية ما زالت تحاصر المهاجمين الذين يسيطرون على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، حتى الآن وليست لدينا معلومات عن مصير رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله‘‘.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية اليوم أن المهاجمين استخدموا الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، واحتجزوا عدداً من الرهائن داخل مبنى المؤسسة.