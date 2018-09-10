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بدء اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون بالكويت

بدء اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون بالكويت
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تواصل- واس:

بدأت في العاصمة الكويتية اليوم أعمال الاجتماع ال15 للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية العليا استكمالاً لسلسلة اللقاءات الدورية السابقة لرؤساء الأركان التي تسعى إلى تحقيق المزيد من التنسيق العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويسعى رؤساء الأركان خلال اجتماعهم إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة بدول المجلس التي تأتي بدورها ترجمة لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في العمل على تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمستويات.

ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون للنهوض بالعمل العسكري الخليجي الموحد.

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