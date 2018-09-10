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إطلاق حملة سلامة الأبراج والمباني العالية بالرياض غداً

إطلاق حملة سلامة الأبراج والمباني العالية بالرياض غداً
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تواصل – واس:

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء الحملة التوعوية الرابعة للسلامة في المباني العالية (أبراجنا آمنة) التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض في إطار أعمال حملاتها الوقائية المقرر تنفذيها هذا العام بمنطقة الرياض.

وتشمل الحملة جميع المباني العالية بمدينة الرياض ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من توافرها لمتطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق.

وتصاحب الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المباني، وأيضاً الكشف على المنشآت التجارية الموجودة في الأبراج التي تتنوع أنشطتها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدر الله.

ودعت إلى معالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.

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