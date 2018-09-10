غوغل تستعد لاقتحام أدمغة مستخدمي الآندرويد

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة صادرة عن باحثين في جامعة “برينستون” الأميركية، أن “غوغل” ترصد تحركات ما يزيد على ملياري شخص حول العالم، ممن يستعملون أجهزة وهواتف تعمل بنظام التشغيل الشهير “آندرويد”.

وأكد تقرير لوكالة الأسوشيتد برس، أن الكثير من خدمات غوغل على أجهزة آيفون وآندرويد تخزّن بيانات مواقع المستخدمين، حتى وإن قاموا بإيقاف تشغيل خدمات تحديد الموقع الجغرافي بتغيير إعدادات الخصوصية المتوفرة في تلك الأجهزة.

وتمثل هذه المعلومات صيداً ثميناً بالنسبة للمسوّقين المستعدين لشراء هذه البيانات للاستفادة منها في الترويج لأعمالهم، من مطاعم ووجهات تسوق وبرامج سياحية، وغيرها الكثير من الخدمات.

وتتهم غوغل باللجوء إلى طرق كثيرة لتخزين بيانات المستخدمين، مثل الوصول لسجل المواقع وأنشطة الويب والتطبيقات واستعمال ملفات “الكوكيز”، وهو ما نفاه محرك البحث الشهير.