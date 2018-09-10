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معهد أمريكي يكشف علاقة إيران واليسار الغربي بإخفاء جرائم الحوثيين

معهد أمريكي يكشف علاقة إيران واليسار الغربي بإخفاء جرائم الحوثيين
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تواصل – وكالات:

أصدر المعهد الأمريكي للإعلام، شريط فيديو جديد، مدته 24 دقيقة، يظهر تورُّط إيران في إقناع منظمات يسارية غربية غير حكومية، لإخفاء جرائم الحوثيين في اليمن.

ويستعرض الفيديو كيف أن وسائل الإعلام الغربية تجاهلت الوضع الأسوأ في اليمن الذي خلقه الحوثيون، والآلاف الذين قتلوا تحت التعذيب وفوق مئات الآلاف من الألغام التي زرعتها أذرع إيران في جميع المحافظات اليمنية.

ومن أبرز ما استعرضه الفيديو الأمريكي؛ لمحات عن المصابين جراء ألغام الحوثيين، ودور إيران في زعزعة استقرار اليمن، وتجنيد الحوثيين للأطفال، ودور الميليشيات الحوثية في المجاعة اليمنية، وكيف زرع الحوثيون مليون لغم أرضي وقتلوا قرابة ألف شخص بها.

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