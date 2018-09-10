أوقاف «الراجحي» توزع 100 طن تمور في اليمن وجزر القمر ودول البلقان وسويسرا

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أنهت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، توزيع (100) طن من التمور بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستفاد من هذه التمور عدة دول في أنحاء العالم, ويأتي هذا البرنامج في إطار الدعم المستمر والبرامج الخيرية المتنوعة التي تقدمها إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي لدعم الأخوة الأشقاء المحتاجين لهذا النوع من الغذاء.

أوضح ذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، مضيفاً أن برنامج توزيع التمور الخيري في الخارج يعد من البرامج الخيرية التي تنطلق من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف في فضل الصدقة والإطعام, ولما تمثله هذه الثمرة من وجبة أساسية مهمة للفرد المسلم، والبيت المسلم، وقد أكّد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (بيت لا تمر فيه جياع أهله) رواه مسلم.

وأضاف “الراجحي أنه جرى توزيع هذه التمور في جمهورية اليمن وجمهورية جزر القمر وعدد من دول البلقان وعلى عدد من المراكز الإسلامية في جمهورية سويسرا الاتحادية، مشيراً إلى أن إدارة الأوقاف في هذا البرنامج الخيري الذي قدمته للأشقاء وجدت كل التعاون والتنظيم والضبط من مسؤولي الجهات المتعاون معها في استلام هذه التمور وشحنها وتوزيعها على المستفيدين منها، وهذه الجهات التي تقوم بعملها وفق عمل مؤسسي منظم، تميزت بشرف الرسالة وعظم المسؤولية التي يقومون بها, ممثلين لوطننا الغالي في خدمة إخواننا المسلمين في دول العالم.

وبيّن عبدالسلام الراجحي أن تنفيذ كافة متطلبات برنامج التمور بالخارج تتم في المزارع العائدة لإدارة الأوقاف ابتداءً من جني التمور وفرزها وتخزينها، مروراً بالإشراف على مراحل الكنز والتغليف في عبوات مناسبة الشكل والحجم، وصولاً لنقل هذه التمور وتسليمها للجهات التي تتولى توزيعها.

وأكد الراجحي أن هذا البرنامج مخصص للتوزيع في الخارج، موضحاً أنه سبق لإدارة الأوقاف خلال هذا العام 1439هـ أن قامت بتوزيع (286) طناً من التمور على (76) جمعية خيرية داخل المملكة، وذلك بتكلفة تزيد عن (3,5) مليون ريـال.