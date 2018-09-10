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«العمل» تضبط مخالفات «توطين» بمدرسة نشرت إعلان وظائف لـ«غير المواطنين»

«العمل» تضبط مخالفات «توطين» بمدرسة نشرت إعلان وظائف لـ«غير المواطنين»
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من ضبط عدة مخالفات توطين، ومخالفات تتصل بالسلامة والصحة المهنية في مدرسة نشرت إعلاناً لوظائف مخصصة لغير السعوديين.

وقالت “العمل”، ‘‘إن فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل الرياض وقفت ميدانياً على المدرسة الأهلية الواقعة غربي العاصمة على خلفية الإعلان الذي نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، واطلعت على ملفات العاملين بالمدرسة حيث تم رصد وضبط تلك المخالفات‘‘.

وأوضحت، أنه تم إدراج المنشأة تحت الملاحظة في الزيارات التتبعية لحين التأكد من التزامها بالأنظمة وكافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

 

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