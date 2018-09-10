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عنيزة.. إنقاذ حياة شاب تهشمت جمجمته في حادث مروري

عنيزة.. إنقاذ حياة شاب تهشمت جمجمته في حادث مروري
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن – بفضل الله – أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ حياة شاب يبلع من العمر 16 سنة تعرض لحادث مروري مروع نتج عنه كسر وانقشاع في طبقة الجلد وتهشم كبير للجمجمة وكسور في الرجل اليسرى والصدر ونزيف حاد في المخ مع انزياح المخ للجهة اليسرى إضافة إلى غيبوبة تامة ودرجة وعي 3 من 15.

وعلى الفور تم إجراء أشعة مقطعية ولصعوبة الحالة قرر الأطباء نقلة لغرفة العمليات حيث تم إجراء عملية معقدة استمرت ساعة ونصف الساعة جرى خلالها إزالة الجزء العلوي للجمجمة وزرعها في البطن ووقف النزف وإعادة المخ لوضعه الطبيعي.

وعقب شهر من العملية خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية ولله الحمد.

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