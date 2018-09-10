برفقته امرأة.. ضبط متهم استغل «فيلا سكنية» لصنع العرق المُسكر

تواصل- فريق التحرير:

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة من الكشف عن أحد أوكار تصنيع العرق المسكر شمال شرق المحافظة وذلك إثر جهد أمني أسفر عن التعرف على أحد المشتبه بهم من الجنسية الإفريقية وتم التثبت منه وجرى رصد تحركاته والتي اعتمدت على سرعة تنقله ومحاولته إخفاء نشاطه مستخدما جهاز جواله والذي اعتمد عليه لتلقي الطلبات.

وأسفرت أعمال المراقبة الأمنية عن التعرف على الوكر الذي يستخدمه المشتبه به موقعاً لأعماله داخل فيلا سكنية بحي الحمدانية ليتم ضبطه وامرأة كانت ترافقه من بني جلدته وتحرير أكثر من 17 ألف لتر من المسكرات منها ما هو تحت التصنيع وأخرى جاهزة للترويج، وجرى ضبطها وإتلافها في الحال، من قبل بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بالتنسيق مع شرطة المنطقة.