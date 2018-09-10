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ضبط 700 كيلوجرام من التبغ ومنتجاته في الرياض

ضبط 700 كيلوجرام من التبغ ومنتجاته في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

نفَّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض الأربعاء الماضي حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية.

وشارك في الحملة التي شاركت فيها وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، وزارة العمل، شرطة الرياض، وزارة التجارة، الزكاة والدخل، الدفاع المدني، وزارة التجارة.

وأسفرت الحملة عن إتلاف أكثر من “700” كيلوجرام من منتجات التبغ المخالفة وتنوعت المخالفات فيبيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ وعرض السجاير في استاند أمام الزبائن.

كما تمت مداهمة مستودعات يتم فيها تخرين التنباك وكمية كبيرة من السجاير المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر (بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة والغير مباشرة لأي من منتجات التبغ) حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

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