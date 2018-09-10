بالفيديو.. إبادة جماعية لطيور تثير غضباً على مواقع التواصل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط «عصابة خماسية» لتزييف العملات وسرقة السيارات بالرياض

ضبط «عصابة خماسية» لتزييف العملات وسرقة السيارات بالرياض

«عبدالصمد القرشي» تكشف حقيقة هدية الـ3 ملايين ريال لـ«حليمة بولند»

«عبدالصمد القرشي» تكشف حقيقة هدية الـ3 ملايين ريال لـ«حليمة بولند»

بيان مهم من وزارة الطاقة بشأن برامج السداد المرن لفواتير الكهرباء

بيان مهم من وزارة الطاقة بشأن برامج السداد المرن لفواتير الكهرباء

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

بالفيديو.. إبادة جماعية لطيور تثير غضباً على مواقع التواصل

0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشبان يصطادون مئات الطيور ويذبحونها بطريقة عشوائية ولا إنسانية.

وأبدى المغردون استياءهم من تلك التصرفات التي اعتبروها، بمثابة إبادة للحياة الفطرية، وقضاء على الطيور المهاجرة، مطالبين المسؤولين بتوقيع العقوبات الرادعة لمرتكبي مثل تلك التصرفات.

فيما أكد آخرون أن اصطياد كل تلك الأعداد من الطيور لا يمكن أن يدخل تحت باب “الجوع” حيث من غير المعقول أن يأكل أحد كل تلك الكميات، لكنهم أكدوا أن اصطيادها بتلك الطريقة من باب العبث والتفاخر المقيت.

وجاءت بعض تغريدات نشطاء التواصل الاجتماعي كالآتي:

F A H A D: الله يجعل بطونكم للدود الي ياكلها اكل كل هذا جوع عبث مابعده عبث بالحياه الفطريه

تركي ابو سلطان : ابادة ابادة ابادة والحياة الفطرية في سبات عميق

@BCCF35: اللوم علئ من يبيع الشبكات ويأجر المزارع من اجل يجهز للمجرمين وعديمي الرحمه فعل فعلتهم الشنيعه

@BCCF35: في زمننا كنا ناخد مايكفينا والله ان الدخل طول السنه موجود لأن مافيه اباده مثل هؤلاء الأن وقت هجرته تشوفه وبعدها ماله ذكر

@Abo_Khalid_77: هذولا بالحيانيه ورفحاء وفيه مثلهم مجموعات كثيره محد حاسبهم.

@MekshatWorld: يقول الله يعينكم على الذبح.. كل هذا جوع؟

عبدالرحيم السعدي: لا حول ولا قوة إلا بالله .. هؤلاء أعداء البيئة.. نهيب بالهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والجهات المختصة أن توقع عليهم أقسى درجات العقوبة ، ويجب التشهير بهم.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فيديو كارثي جديد.. اصطياد مئات الطيور البرية في الشباك وذبحها

فيديو كارثي جديد.. اصطياد مئات الطيور البرية في الشباك وذبحها

بالفيديو .. شابان يصطادان الطيور بين المنازل

بالفيديو .. شابان يصطادان الطيور بين المنازل

أبرزها الببغاء الأمريكي.. 8 طيور انقرضت في زمن قياسي

أبرزها الببغاء الأمريكي.. 8 طيور انقرضت في زمن قياسي

«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>