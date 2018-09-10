بالفيديو.. إبادة جماعية لطيور تثير غضباً على مواقع التواصل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشبان يصطادون مئات الطيور ويذبحونها بطريقة عشوائية ولا إنسانية.

وأبدى المغردون استياءهم من تلك التصرفات التي اعتبروها، بمثابة إبادة للحياة الفطرية، وقضاء على الطيور المهاجرة، مطالبين المسؤولين بتوقيع العقوبات الرادعة لمرتكبي مثل تلك التصرفات.

فيما أكد آخرون أن اصطياد كل تلك الأعداد من الطيور لا يمكن أن يدخل تحت باب “الجوع” حيث من غير المعقول أن يأكل أحد كل تلك الكميات، لكنهم أكدوا أن اصطيادها بتلك الطريقة من باب العبث والتفاخر المقيت.

وجاءت بعض تغريدات نشطاء التواصل الاجتماعي كالآتي:

F A H A D: الله يجعل بطونكم للدود الي ياكلها اكل كل هذا جوع عبث مابعده عبث بالحياه الفطريه

تركي ابو سلطان : ابادة ابادة ابادة والحياة الفطرية في سبات عميق

@BCCF35: اللوم علئ من يبيع الشبكات ويأجر المزارع من اجل يجهز للمجرمين وعديمي الرحمه فعل فعلتهم الشنيعه

@BCCF35: في زمننا كنا ناخد مايكفينا والله ان الدخل طول السنه موجود لأن مافيه اباده مثل هؤلاء الأن وقت هجرته تشوفه وبعدها ماله ذكر

@Abo_Khalid_77: هذولا بالحيانيه ورفحاء وفيه مثلهم مجموعات كثيره محد حاسبهم.

@MekshatWorld: يقول الله يعينكم على الذبح.. كل هذا جوع؟

عبدالرحيم السعدي: لا حول ولا قوة إلا بالله .. هؤلاء أعداء البيئة.. نهيب بالهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والجهات المختصة أن توقع عليهم أقسى درجات العقوبة ، ويجب التشهير بهم.