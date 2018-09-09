اليمن.. الشرعية تتقدم بالدريهمي ومقتل 30 متمرداً في صعدة والجوف

تواصل- وكالات:

واصلت القوات المشتركة المدعومة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدمها في مديرية الدريهمي جنوب شرقي محافظة الحديدة، أمس، في حين تكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في المديرية.

وقالت مصادر عسكرية: إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تكبدت الخسائر خلال تمشيط المناطق المجاورة للنقاط التي تقدمت فيها، حيث تمر خطوط إمدادات الحوثيين القادمة من صنعاء ومحافظات أخرى.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات المشتركة وخلال العملية العسكرية المباغتة باتجاه منطقة «الكيلو 16» قطعت ما يزيد على 12 كيلومتراً، كان يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وفقاً لـ “الوطن”.

وتزامنت المعارك مع غارات مكثفة لطائرات التحالف. وقالت مصادر ميدانية إن طائرات التحالف نفذت عشرات الغارات الجوية، على امتداد شرق المطار حتى منطقة الكيلو 16 في عملية تمشيط للمنطقة.

وتركزت الغارات على العديد من المزارع التي يتحصن فيها المتمردون. وشنت ‏طائرات الأباتشي حملة مطاردة وتعقبت آليات الحوثيين في محيط الكلية البحرية ومواقع أخرى في الكثيب.

ولقي نحو 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي مصرعهم في محافظتي صعدة والجوف، جراء قصف مدفعي وجوي من التحالف، في ظل تقدم الجيش اليمني لاستعادة مواقع من الحوثيين.

وأفادت مصادر بأن الجيش اليمني حقق تطوراً ميدانياً قبالة مديرية حيران في حجة، بعد تنفيذه هجوما على مواقع للحوثيين.

وذكر مصدر ميداني في صعدة، أن الجيش اليمني قام بتطهير المناطق التي سيطر عليها من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي في مساحات شاسعة. فيما نفذ الجيش عمليات نوعية، خاصة في منطقتي باقم والملاحيط.

جاء ذلك بعدما أحرزت قوات اللواء 63 مشاة في الجيش اليمني، بقيادة العميد ياسر مجلي، السبت الماضي، تقدماً ميدانياً مهماً في جبهة باقم شمال محافظة صعدة.