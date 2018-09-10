«هيومان رايتس»: الصين تضطهد الأقلية المسلمة بـ«الذكاء الصناعي»

تواصل – وكالات:

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” اليوم الإثنين ‘‘إن الصين تنفذ انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية المسلمة التي تعيش في إقليم شينغيانغ في أقصى غرب البلاد، بمساعدة تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات‘‘.

وأكدت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الصين صوفي ريتشاردسون، أن هذه الانتهاكات يتم تسهيلها عبر جمع كميات كبيرة من الحمض النووي وعينات الصوت وغيرها من البيانات، وهي موجودة “على نطاق غير مرئي في البلاد منذ عقود”.

وتشير الأبحاث التي أجرتها الأمم المتحدة وآخرون إلى أن مئات الآلاف من المسلمين الأتراك – غالبيتهم من العرق الويغوري أو الكازاخستاني – يعيشون في مراكز احتجاز أو معسكرات لإعادة التثقيف السياسي أو ما يسمى بمراكز “مكافحة التطرف” في الإقليم، دون محاكمة أو تهمة جنائية.

وأكد تقرير “هيومان رايتس ووتش” الصادر اليوم الاثنين، أن المعتقلين في معسكرات إعادة التثقيف السياسي “مجبرون على قراءة الدعاية، وغناء الأغاني التي تمدح الرئيس شي جين بينغ والحزب الشيوعي الصيني، ويتعلمون التحدث بلغة الماندرين. ومن يقاومون يعاقبون- وفي بعض الحالات- يعذبون”.

ويستند التقرير الذي أجرته المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى مقابلات تمت في الفترة بين مارس وأغسطس 2018 مع 58 شخصاً تضرروا من حملة حكومية أطلقت في عام 2014 لمواجهة “الإرهاب” في المنطقة.